Odadan yapılan açıklamada, yaklaşık 60 yıldır ülkede görülmeyen ve çok bulaşıcı bir hayvan hastalığı olan şap hastalığının birkaç gün önce Boğaziçi köyünde tespit edilmesinin “üzüntü verici ve endişelendirici” bir gelişme olduğu ifade edildi.

Şap hastalığının, hayvancılık sektörü için ciddi riskler barındırdığı kaydedilen açıklamada, “Hastalık, bu sektörün paydaşları olan üyelerimiz, süt ve süt ürünleri imalatçıları ile donmuş et ürünleri sektörünü yakından ilgilendirmektedir” denildi.

Şap hastalığı nedeniyle hayvan üreticilerinin yaşayacağı krizin, paydaş sektörleri de ciddi zararlara uğratabileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Örneğin sütün azalma ihtimali süt ürünleri ihracatını da sekteye uğratabilir” ifadesine yer verildi.

“Şap hastalığının hem ekonomik hem de sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği aşikardır” denilen açıklamada, bu nedenle Tarım Bakanlığı ile belediyelerin aldığı tedbirlerin ciddi şekilde sürdürülmesi, olumlu sonuçlar alınıncaya kadar esnetilmemesi ve ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Uzunca bir süreden beri bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de şap hastalığıyla mücadele edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu nedenle şap hastalığının görüldüğü ülkelerden KKTC’ye gelen TIRlar ve bazı başka ürünlerle ilgili tedbirler alınması, örneğin ilaçlama işlemleri yapılması gerekiyordu. Belli oluyor ki şap hastalığının ülkemize gelebileceği ihtimali üzerinde durulmamış ve gereken tedbirler alınmamıştır. Bu ihmal, ülkemize bir ders olsun ancak hastalık artık ülkemizde tespit edildi. Bundan sonra tedbirler konusunda ne gerekiyorsa en ince ayrıntısına kadar yapılmalıdır.”

Şap hastalığı görüldükten sonra uzmanların yaptığı açıklamalara dikkat çekilen açıklamada, “Gıda Mühendisleri Odası, et ve süt ürünlerinin yalnızca kayıtlı ve denetlenen işletmelerden temin edilmesi gerektiğini belirtmiş, pastörize veya UHT işlem görmüş süt ürünlerinin tercih edilmesini önermiştir. Oda, çiğ süt ve bu sütten ev ortamında yapılan ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurgulamıştır” denildi.

-Vatandaşlara çağrı

Gıda Mühendislerinin işaret ettiği kayıtlı ve denetlenen işletmelerin, Sanayi Odası üyesi üreticiler olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşlara şu çağrıda bulunuldu:

“Üyelerimizin fabrika ortamında ürettiği, işlenmiş süt ve süt ürünleri ile et ürünlerini tüketsinler, bu ürünleri tüketmelerinde herhangi bir sakınca ve risk yoktur.”

Uzmanların tavsiyesine göre, etlerin çiğ veya az pişmiş tüketilmemesi, pişmiş etin iç sıcaklığının en az 72°C’ye ulaşması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Vatandaşlarımız, yetkililerin yaptığı uyarılara riayet ederse herhangi bir sorun yaşamayacaktır. Bu nedenle paniğe kapılmalarına gerek yoktur” denildi.

-“Sonuç alana kadar her şey yapılmalı”

Hayvan üreticisinin zarar görmemesi için şap hastalığı konusunda hükümetin ve ilgili bakanlığın başlattığı tedbir çalışmalarını en iyi şekilde yerine getirmesi ve sonuç alana kadar her şeyi yapması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Örneğin aşılama çalışması vaat edildiği gibi yapılmalı, ülkedeki tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılanmalıdır. Zaten birçok sorunla mücadele eden hayvan üreticileri ve paydaşlarının bir de şap hastalığı darbesi yemesinin önüne geçilmelidir.”