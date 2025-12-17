Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 11.00’de Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, gündeminde bulunan Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve ikinci görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı’nın ivediliği bulunmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştirecek.

Komite toplantısına davetli olarak Yüksek Mahkeme Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Toplantıya, Komite Üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Hasan Taçoy, CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ile CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Salahi Şahiner katıldı.