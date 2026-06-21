Dünya Kupası tarihinin 1000. maçında Tunus ile Japonya karşı karşıya geldi. F grubunda oynanan mücadeleyi farklı galibiyetle kazanan Japonya turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Asya temsilcisi, Daichi Kamada'nın 4. dakikada attığı golle üstünlük golünü buldu. Ayase Ueda, Japonya adına 31. dakikada ağları ikinci kez havalandırırken devreye bu skorla girildi.

İkinci yarının büyük bir bölümü bu skorla tamamlandı. Japonya'da Junya Ito, 69'da takımının üçüncü golünü kaydetti. Japonya'da Ayase Ueda 84'te kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atarak skoru belirledi. Ayrıca Ueda, üçüncü golde asisti yapan isim oldu.

Maçı 4-0 kazanan Japonya, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Japonya son 32 şansını son maça taşımayı başarırken gruptaki ikinci yenilgisini alan Tunus turnuvaya veda etti. F grubundaki son maçlarda Japonya İsveç'le, Tunus ise Hollanda'yla karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanan Tunus-Japonya karşılaşması, turnuva tarihinin 1000. maçı oldu.