Bu sezon NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers'ta forma giyen James Harden, son yıllarda farklı tartışmalarla gündeme geldi. Yıldız oyun kurucu, bu kez önemli bir başarıya imza atarak NBA tarihine geçti. James Harden, UtahJazz maçına kariyerinde toplam 2 bin 973 üçlük ile başladı.

35 yaşındaki yıldız, maçın ilk çeyreğinde bulduğu üçlük ile NBA tarihinde en fazla üçlük atan ikinci oyuncu ünvanını ele geçirdi.

NBA'de tarihinde en fazla üçlük atan oyuncu ise tüm zamanların en iyi şutörü olarak kabul edilen Stephencurry. Golden StateWarriors'ın yıldızı, bugüne kadar 3 bin 782 üçlük kaydetti.

Harden'ın ardından üçüncü sırada ise Ray Allen bulunuyor. Kariyerinin son dönemini yaşayan James Harden'ınStephenCurry'i yakalama ihtimali bulunmuyor. Golden StateWarriors'ın yıldızını uzun yıllar yakalayacak bir oyuncu gelmesi de beklenmiyor.