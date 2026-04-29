KTFF Disiplin Kurulu 26.04.2026 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Maraş GSK – Aslanköy GSD AKSA 1.Lig müsabakasında yardımcı hakemi göğsünden itmek suretiyle darp ettiği, keza ağır hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen Maraş GSK teknik direktörü İzzet Kaçmaz’a DT 41 (1) ve 44 (1)’in ihlallerinden dolayı 41 (1) (c) ve 44 (2) uyarınca 6 (altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verdi.