Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Bekirpaşa Lisesi’nde Disiplin Tüzüğü’ne karşı mücadele verilmesi sürecinde sınav yapmadıkları gerekçesiyle bazı öğretmenlerden “izahat istenmesi” üzerine, dün Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Basın açıklamasında kendilerinden izahat istenen öğretmenlerde yer aldı.

Gökçebel, öğretmenlerin özveriyle çalıştığına dikkat çekerek, “Öğretmenler, telafi sınavlarını yapmak üzere okul kurulunda, okul müdürü ile birlikte toplanarak program yaptı. Aynı bakanlık ve aynı müdür, ‘sınavları yapamazsınız’ dedi ve programı iptal ettirdi. Öğretmenimiz de ‘eğer bu sınavlar yapılmayacaksa derslerimizi yapalım, çocukların eksiklerini tamamlayalım’ diye uğraşmasına rağmen, bugün (dün) öğretmenlerden suç işlemiş gibi izahat istendi." ifadelerine yer verdi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel yaptığı açıklamada, okullara ve öğrencilere Disiplin Tüzüğü adı altında dayatılanın sadece kılık kıyafet ve özgürlük meselesi olmadığını ileri sürdü.

Gökçebel, toplumsal bir mesele olan bu soruna toplumun ciddi tepki koyduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulundu.

Öğretmenlerin yasa dışı davranmadıklarını aksine yasalara saygılı olduklarını kaydeden Gökçebel, “Bugün bu izahatı yapacağız ama ileri götürmeye çalışacaklarsa da bunun karşılığının ne olduğunu hem hukuki olarak hem eylemsel olarak bu toplum görecek.” dedi.