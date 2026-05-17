İtalya Başbakanı Georgia Meloni’nin Güney Kıbrıs’a bugün yapacağı ziyaret ertelendi.

Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Meloni’nin ziyaretinin ertelendiğini yazılı bir açıklamayla duyururken, Riknews haber sitesi ise Letimbiotis’in açıklamasına dayanarak, Meloni’nin ziyaretinin Modena şehrinde meydana gelen ve vatandaşların yaralanmasıyla sonuçlanan ciddi olay sonrasında, İtalya'ya acilen geri dönmesinin gerekmesi nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

Letimbiotis açıklamasında, Meloni’nin İtalya Cumhurbaşkanıyla birlikte, kazada yaralanan kişiler, yaralıların aileleri ve yerel halkın yanında olmak için acil bir şekilde Modena kentine gideceğini de kaydetti.

Meloni'nin Güney Kıbrıs ziyaretinin üzerinde mutabık kalınacak bir tarihte yeniden planlanacağını da ifade eden Letimbiotis, Rum Yönetimi’nin İtalya hükümeti, halkı ve Modena'daki trajik olaydan etkilenen herkesle dayanışma içinde olduğunu belirtti.