Güney Kıbrıs’ta şap görülen ağıl ve mandıra sayısının 116’ya yükseldiği haber verildi.

Fileleftheros birkaç gün önce “Athienu” (Kiracıköy) ve “Dromolaksia”da 4 ağıl ve mandırada daha şap tespit edildiğini, Güney Kıbrıs genelinde şap bulaşan toplam hayvan sayısının 76 bin 216’ya ulaştığını yazdı.

Haberde Rum Veteriner Dairesi verilerine dayanılarak şap bulaşan ağıl (küçükbaş hayvan) sayısının 99’a, etkilenen hayvan sayısının 48 bin 744’e, mandıra (sığır) sayısının 14’e ve bulaşan hayvan sayısının 2 bin 985’e, domuz çiftliği sayısının 3 ve etkilenen hayvan sayısının 24 bin 483’e yükseldiği kaydedildi.