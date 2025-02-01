Kamuda maaşlara son 4 aylık enflasyon (hayat pahalılığı) yüzde 11.12 olarak eklenirken, asgari ücrete yüzde 7.5’lik artış yapılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, dün Kıbrıs Postası Tv’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayarak, "Asgari ücrete neden yüzde 11,12 artış vermediniz?” sorusuna açıklık getirdi, “Her iki tarafı da düşünmemiz gerekir.” dedi.

Gardiyanoğlu, "Asgari ücret ilk kez 1,5 yıldan sonra hayat pahalılığı oranının altında açıklandı. Burada her iki tarafı da düşünmek lazım. Çok ciddi anlamda daralan ve enasyonist ortamda sıkıntı yaşayan işverenler de var. ‘Bu sefer işverenleri düşündünüz’ diyecekler ama şunu açıklayayım. Başbakanın talimatıyla bir çalışmaya başladık. 15-20 gün içinde de bu çalışma tamamlanacak. Mart ayından itibaren asgari ücret alan KKTC vatandaşlarına ekstra prim ve maaş desteğiyle ilgili bir çalışma başlattık.” dedi.

Gardiyanoğlu, “Evet, şu anda asgari ücret bir miktar aşağıda gibi görünüyor ama çalışma bitince miktar anlamında netlik kazanacak. Bu şekilde devlet KKTC vatandaşlarına ayda bir yardım yapılacak. Devlet de asgari ücretliyi düşünüyor. Diyelim ki verdik yüzde 11,12’yi. 40 çalışanı olan bir işveren sıkıntıya girip 10 kişiyi işten çıkardığında daha kötü olacak." açıklamalarında bulundu

KKTC vatandaşı olup, asgari ücret kazanan işçiler için ekstra prim ve maaş desteği vermek üzere çalışma başlattıklarını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla birlikte çalışmayı başlattıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, 10-15 gün içerisinde net rakamın belli olacağını vurguladı.

Asgari ücretin uzun bir süre sonra hayat pahalılığının altında verildiğini belirten Gardiyanoğlu, sadece işçi kısmının değil işverenin de büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Bir çok işverenlerin ödemelerle ilgili sıkıntılarının bulunduğunu belirten Gardiyanoğlu, “Yine asgari ücretliyi düşünmediniz, yine işverenleri düşündünüz diyenlerin tepkisi normaldir fakat hayat pahalılığının tamamını yansıtsaydık işverenler işçilerini işten çıkarmak zorunda kalabilirdi” dedi.