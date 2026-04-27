Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a “LEOPARD-1A5” tankları vereceğine dair geçtiğimiz hafta Rum basınında yer alan haberlerin ardından, İsrail’le de “Merkava MK3” tipi tankların alımı için görüşmeler yapıldığı iddia edildi.

Simerini gazetesi, Rum hükümetinin “Merkava MK3” tanklarının alımı konusunda İsrail hükümetiyle temasta olduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu tankların alımıyla özellikle dronlara karşı da bir savunmanın geliştirilmesinin amaçlandığını belirtirken, geçtiğimiz hafta Rum basınına yansıyan ve Yunanistan’dan “LEOPARD 1A5” alınacağına ilişkin haberlerin ise kesinlik kazanmadığını öne sürdü.

“LEOPARD 1A5” tanklarının Yunanistan’dan getirilmesine dair henüz kesin bir karar olmadığını iddia eden gazete, “Merkava MK3” tanklarının daha gelişmiş olduğu görüşünü savundu.