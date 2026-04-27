Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların bölgeyi istikrarsızlaştırdığı, Doğu Akdeniz’de donanmaların karşı karşıya geldiği kritik bir dönemde Atina’dan, tepki çeken mesajlar verdi.

Macron, Atina’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’den gelebilecek olası bir 'tehdit' durumunda, Fransa’nın Yunanistan’ın yanında olacağını söyledi. Fransız lider sözlerine, "Burada olacağız. Fransa-Yunanistan ittifakı budur" diyerek devam etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atina'ya yaptığı ziyarette cumartesi günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı ve "Kimon" ismini verdiği Belharra sınıfı fırkateynini ziyaret etti. Pire Limanı'ndaki ziyaretin ardından iki lider Miçotakis'in başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki ülke eğitim, bilim, nükleer teknoloji, savunma, dijital okyanus sistemleri ve askeri teknoloji ile MICA IF/RF füzelerinin sürekli desteklenmesine ilişkin 8 yeni anlaşma imzalandı

İki ülke arasında Eylül 2021'de Paris'te 5 seneliğine imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması da süresiz olarak yenilendi. Taraflar itiraz etmedikçe anlaşma otomatik olarak uzatılacak. Anlaşma, taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda karşılıklı savunma maddesini de içeriyor. İmza töreninin ardından Miçotakis, "Tarihi bir gün" ifadesini kullandı.

Macron, yenilenen anlaşmanın silahlı saldırı halinde karşılıklı yardıma ilişkin madde içerdiğini belirterek, "Bunlar yalnızca kelimelerden ibaret değil. Bu madde fiilen uygulanacaktır. 1 ve 2 Mart'ta ve sonraki haftalarda Kıbrıs'a yönelik birlikte yaptığımız şey de tam olarak buydu" ifadelerini kullandı.

Miçotakis ile cumartesi sabahı Yunan televizyonunda açıklamalarda bulunan Macron, Fransa'nın Yunanistan'a yönelik örneğin Türkiye'den gelebilecek bir tehdit halinde, Atina'nın yanında duracağını ifade etti.

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları nedeniyle 2020 yılında Atina ile Ankara arasında yaşanan ihtilaftan sonra Yunanistan, Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı ve dört fırkateyn satın almıştı.

Macron, geçtiğimi gün Kıbrıs Rum kesiminde de SOFA anlaşması imzalayarak adada kalıcı askeri varlık oluşturacaklarını duyurmuştu. İran savaşı ve bölgesel gerilimi fırsata çeviren Fransız yönetimi, “Kıbrıs’a saldırı, bize yapılmış sayılır” ifadesini kullanırken Mari Deniz Üssü’nü büyük bir donanma merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.