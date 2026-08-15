Oz Lotto'nun 40 milyon dolarlık büyük ikramiyesi iki talihli arasında bölündü. Hobartlı bir adam ile Queensland'in Hervey Bay bölgesinden bir kadın, çekilişte birinci kategoriye girerek kişi başı 20 milyon dolar kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kadının parayı öğrendiği an yaşadığı şaşkınlık ve sonrasında yaptığı açıklama dikkat çekti.

Kadın, 11 Ağustos'ta gerçekleştirilen Oz Lotto çekilişinde kazanan iki kişiden biri olduğunu, başlangıçta büyük ödülün kendisine çıktığını düşünmediğini söyledi. Büyük ikramiyenin Hervey Bay'de kayıtlı olmayan bir oyuncuya çıktığı duyurulunca biletini kontrol ettirmek için bayiye gitti.

Bunun ben olduğumu düşünmedim ama yine de biletimi kontrol etmenin daha iyi olacağını düşündüm” diyen kadın, yaşadığı anları şöyle anlattı: “Aman Tanrım! Hâlâ titriyorum. Şoktan dolayı.” Önce 20 bin dolar sandı Talihli kadın, biletini kontrol ettirdiği sırada kazandığı miktarı ilk anda yanlış anladığını söyledi. “İlk başta 20.000 dolar kazandığımı söylediler sandım, ama sonra birkaç rakam daha olduğunu fark ettim!” 20 milyon dolarlık ödülü kazandığını anlayınca büyük bir şaşkınlık yaşayan kadın, paranın kendisi ve ailesi için önemli bir değişim yaratacağını belirtti. “Bu, ailem için çok büyük bir moral kaynağı.” Kadın, büyük ikramiyeyi kazanmasına rağmen şimdilik çalışmaya devam edeceğini söyledi.

“Şimdilik çalışmaya devam edeceğim, ama herkese bakabileceğim. Buna inanamıyorum. Şu anda yürüyebileceğimden emin değilim. Bütün vücudum titriyor.” Kazanan biletin satıldığı bayi de şaşkın 20 milyon dolarlık kazandıran bilet, Urraween'deki Nextra Fraser Gateway Newsagency'den satın alındı. İşletme sahibi Steven Chow, bayisinden daha önce de büyük ödül kazanan biletler satıldığını söyledi. Chow, bu çekilişten yalnızca altı gün önce Weekday Windfall'da da birinci kategori kazanan bir takımın bulunduğunu belirtti. Chow, son kazananın ardından büyük heyecan yaşadıklarını ifade ederek daha fazla büyük ikramiye kazandırmayı umduklarını söyledi. Hobartlı talihli de 20 milyon dolar kazandı 40 milyon dolarlık büyük ikramiyenin diğer yarısı ise Hobartlı bir adama çıktı. Talihli adam, çekiliş biletini Sorell Lucky Agency'den kapanış saatinden hemen önce aldığını söyledi. 20 milyon dolar kazandığını öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. “Vay canına! İnanılmaz! Bu hayatımı değiştirecek bir şey! Tam da doğru zamanda geldi.” Adam, kazandığı parayla ilk olarak yıllardır kirada oturduğu evden çıkıp kendi evini satın almak istediğini söyledi. “Şimdiye kadar kirada oturuyorduk ve taşınmak için başka bir ev arıyorduk. Şimdi ise bir ev satın alacağız!” Emekliliğe yaklaştığını belirten talihli, kazancın ardından emeklilik planlarını da yeniden değerlendireceğini söyledi. Ayrıca uzun süredir gitmek istediği Teksas ve Arizona'ya seyahat etmeyi planladığını anlattı.