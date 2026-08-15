Fransa’da son yıllarda koleksiyonerler arasında giderek yükselen değeriyle dikkat çeken Pokemon kartları, bu kez bir soygunun hedefi oldu. Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan mağaza yöneticisi, yüzleri maskeli dört kişinin ana kapıyı kırarak “Smogtrade” adlı mağazaya girdiğini söyledi. Hırsızların alarmın çalması üzerine olay yerinden araçla kaçtığını belirten mağaza yöneticisi, şüphelilerin kaçmadan önce yüzlerce kartı beraberlerinde götürdüğünü aktardı.

Çalınan ürünlerin neredeyse tamamının Japonya merkezli popüler Pokemon markasına ait olduğu belirtildi.

POKÉMON KARTLARI NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Bir zamanlar çocukların oyun kartı olarak gördüğü Pokemon kartları, son yıllarda koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi. Özellikle nadir, eski ve iyi korunmuş kartlar açık artırmalarda yüksek fiyatlara alıcı bulurken, bu durum kartları hırsızların da hedefi haline getiriyor.

Fransa’da ve dünyanın farklı ülkelerinde Pokémon kartlarına yönelik hırsızlık vakaları son yıllarda dikkat çekici ölçüde gündeme geliyor.

Şubat 2024’te Fransa’nın Rennes kentinde üç kişi, yaklaşık 100 bin euro değerindeki on binlerce Pokemon kartını çalmaktan hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hırsızların hedefi yalnızca Fransa ile de sınırlı değil. Geçen ocak ayında İngiltere’deki özel bir mağazadan yaklaşık 87 bin euro değerinde Pokemon kartı çalındı.

TEK BİR PİKACHU KARTI 14.3 MİLYON EUROYA SATILDI

Pokemon kartlarının ulaştığı astronomik değer ise nadir kartların satışlarında daha net ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz şubat ayında nadir bir Pikachu kartı açık artırmada 14.3 milyon euroya alıcı bularak rekor kırdı.

Bu rakam, Pokemon kartlarının artık yalnızca birer koleksiyon ürünü olmadığını, bazı nadir parçaların ciddi bir yatırım değerine ulaştığını da gözler önüne serdi.

Fransa’daki son soygunda çalınan yüzlerce kartın toplam değerine ilişkin henüz kesin bir rakam açıklanmazken, olay Pokemon kartlarının yükselen koleksiyon piyasasıyla birlikte hırsızların radarına da giderek daha fazla girdiğini bir kez daha gösterdi.