ABD'de 18 yaş 346 günlükken üniversitede mühendislik dersleri vermeye başlayan Nathan Thomas, 306 yıllık tarihi rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Thomas, 1717 yılından bu yana kırılamayan en genç erkek üniversite hocası unvanının yeni sahibi oldu.

Miami Dade College'da akademisyenlik yaparak rekor kıran Thomas, İskoç matematikçi Colin Maclaurin'in 1717'den beri elinde tuttuğu unvanı geride bıraktı. Genç akademisyen, 2008 yılındaki rekoru da 16 günle geçerek alanında en genç isim seçildi. Akademik hayatına 10 yaşında üniversite dersleri alarak başlayan Thomas, 14 yaşında yükseköğrenime geçti. 18 yaşında elektrik mühendisliği alanında hem lisans hem de yüksek lisans diplomasını onur derecesiyle tamamladı.

Yaşının öğretme sürecinde bir engel oluşturmadığını belirten Thomas, derslerde temel amacın öğrenim olduğunu ve yaş farkının bir sorun yaratmadığını ifade etti. Şu anda 21 yaşında olan ve Miami Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini sürdüren Thomas, mühendislik altyapısını hukuk eğitimiyle birleştirmeyi hedefliyor. Genç akademisyen, 2028 yılında mezun olarak fikri mülkiyet hukuku alanında uzmanlaşmayı planlıyor.