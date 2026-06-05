İskele Belediyesi ile İskele Kaymakamlığı iş birliğinde İskele Belediyesi’ne bağlı köylerde bulunan ova yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar başladı.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi, hasat döneminde çiftçilerin tarım arazilerine ve ürünlerine daha güvenli, rahat ve konforlu bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan çalışmalar kapsamında, kullanım nedeniyle yıpranan yol güzergâhlarında bakım, düzenleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda başlayan çalışmaların bölge ihtiyaçları doğrultusunda etaplar halinde devam edeceği belirtildi.