Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak.

Genel Kurul KTGB Kompleksi Paradise Park Kapalı Salonu’nda saat 10.00'da başlayacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTGB Yönetim Kurulu’nun belirleneceği Genel Kurul'da birliği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ile Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurullarında temsil edecek kişiler de seçilecek.

KTGB Yönetim Kurulu’na aday olan isimler “Ahmet Karagözlü, Ayşemden Akın, Canan Onurer, Esengül Evcil, Ferda Aşıroğlu, Halim Abukuwaik, İbrahim Tanju Güneşer, İltaç Aslım, Nazar Erişkin, Nupelda Karabuğday, Serap Karaman Şahin, Sonay Orbay ve Yağmur Çal” olarak açıklandı.

Öte yandan BRTK Yönetim Kurulu için Damla Soyalp ile Ziya Tunaç, TAK Yönetim Kurulu için ise Artun Çağa aday oldu.

Aidat geriliği olan üyelerin, aidatlarını Genel Kurul öncesinde KTGB Sekreterliği’ne ya da Genel Kurul günü oy kullanma işleminden önce salonda ödeyebilecekleri aksi halde oy kullanamayacakları da belirtildi.