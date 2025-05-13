Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 3 Mayıs Cumartesi İskele Long Beach Bölgesinde gerçekleştirilen “Kod Adı-Long Beach Operasyonu” kapsamında, ev açma ve hırsızlık meselelerinde zanlı olarak tutuklanan şahsın tasarrufunda birçok çalıntı eşya tespit edilerek emare olarak alındığını belirtildi.

Açıklamada, emare eşyaların, İskele Polis Müdürlüğünde muhafaza edildiği kaydedilerek, evlerinden daha önce eşya çalınan vatandaşların sahipsiz emareleri teşhis etmek amacıyla mesai saatleri içerisinde İskele Polis Müdürlüğü’ne gitmeleri gerektiği ifade edildi.