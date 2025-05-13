Lefkoşa Terminali'nden Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyüş düzenleyen öğrenciler, yaptıkları basın açıklamasında taleplerini dile getirip, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'ndan açıklama yapmasını istedi. Taleplerini mektup olarak da sunan öğrencilerin eylemi, AÖA Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu ile bakanlığın saat 13.00’te toplantı yapılmasına karar verilmesinin ardından sona erdi.

Tüzük değişikliğinin “haklarının kaybına” sebep olacağını söyleyen eylemciler, “Sınavla kazandık, sistemle kaybetmeyeceğiz” sloganları attı. Tümü siyah giyen öğrenciler tüzük değişikliğini eleştiren pankart ve dövizler taşıdı.

-Hoca

AÖA Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Melih Hoca, eylem sırasında yaptığı konuşmada, tüzük değişikliğinden endişe duyduklarını belirterek, değişikliğin, öğretmen alımında “liyakat ilkesini zayıflatma ve emeği göz ardı etme” riski taşıdığını söyledi.

AÖA öğrencileri için bu değişikliğin “adaletsizlik ve emek eşitsizliği” anlamına geleceğini kaydeden Hoca, taleplerinin şeffaf, adil ve emek temelli bir sınav sistemi olduğunu vurguladı.