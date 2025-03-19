Stadyum: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan Çelik

DND L. G. Birliği: Cengiz Arapbayram, Berk Kaya (Dk.46 Malik), Ali Moafi, Emir Dolu (Dk.46 Bawa), Atay Yıldız (Dk.68 Kevin), Barın Bozak (Dk.46 İsmail), Sertan Bulut, Mehmet Efe Ertürk, Galip Orcan, Mücahit Demirci (Dk.68 Bartu), Eren Aktaş

Lefke: Vedat Ergel, Yakup Esmeraslan (Dk.25 Mehmet Ali), Okan Gün, Serhat Hacı Coşkun, Aykut Esmeraslan (Dk.46 Rahmi), Arda Karanfiloğlu (Dk.65 Mustafa), Yao Kouassi, Mustafa Süzgen, Kemal Poyrazoğlu, Kaan Savaşkan (Dk.65 Armstrong), Christopher Josue Fourmy

Goller: Dk.82 ve 90+2 Kevin Kouemba, Dk.90 İsmail Osum (DND L. G. Birliği) - Dk.17 Christopher Josue Fourmy, Dk.60 Serhat Hacı Coşkun (Lefke)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçları oynandı. Larnaka Gençler Birliği SK, Lefke TSK’nın 4 – 1 kazandığı Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında Lefke’yi konuk etti.

İskele, Cumhuriyet Stadı’nda yer alan karşılaşmada Lefke 2-0 üstünlük yakalasa da Gençler Birliği son bölümlerde bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı. İlk maçta elde ettiği farklı skorla yarı finale yükselen taraf Lefke oldu.

Maçta ilk devreyi golcüsü Furmy’nbin 17. Dakiakada attığı golle 1 – 0 önde kapatan Lefke oldu.

İkinci devrede de kontrolü elinde tutan Lefke, Serhat Coşkun’un attığı golle skoru 0 – 2 yaptı. Son bölümde oldukça rahat oynayan Lefke, 82’de Kevin’in golüne engel olamadı. 1 – 2

Maçın son anlarında ise Larnaka Gençler Birliği, İsmail Osum ve Kevin’le 2 gol daha bulunca maç 3 – 2 Gençler Birliği üstünlüğüyle sona erdi. Ancak Lefke turu geçen taraf oldu.