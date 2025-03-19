Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Abdulkadir Karadağ

Cihangir: Hasancan, Mikail, Selçuk, Yusuf Beyazi, Berhan, Meye, Muhittin, Sercan, Erol, Hakan, Gassama

MTG: Ufuk, Mehmet Gürlü, Cofie, Emre Özsin, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Nevzat, Andy, Şenol, Dinopeter, Zihni

Goller: 50.Dk Muhittin (Cihangir)- 19.Dk Şenol, 24.Dk Emre Özsin (MTG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçları oynandı.

Cihangir, 0 – 0 sona eren Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. Cihangir Stadında oynanan Cihangir GSK – Mağusa Türk Gücü maçını Kerem Eran yönetti.

Maça hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, özellikle kanatları çok iyi kullanırken, 19’da Dinopeter’in kaleciden dönen sert şutunda Şenol ile 1 – 0 öne geçti. 24’te Emre Özsin’in ceza alanından şık vuruşunda top ağlara gitti. 0 – 2

İkinci devreye daha arzulu başlayan Cihangir 50’de Muhittin ile gol bulup skoru 1 – 2 yapıp, umutlandı. Ancak özellikle son 20 dakikada topa daha çok sahip olup tempoyu düşüren Mağusa Türk Gücü, maçı 2 – 1 kazanıp yarı finale yükseldi.

(Foto: Halil Gerçek)