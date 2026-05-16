



15 Mayıs 2026 tarihinde, İskele’de, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından R.E.(E-31), M.Ç.(E-23), İ.D.(E-32) ve B.O.(E-27)’nun birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık (1) gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, R.E’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi. Soruşturma devam etmektedir.