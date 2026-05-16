15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, İskele’de Şehit Mustafa Orhan Caddesi üzerinde, bir işletmenin ön kısmında, Bahar OYKUN (K-38) yönetimindeki UC 170 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ve gerisini kontrol etmeden park yerinden anayola geri geri çıktığı sırada, cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden İsmail Yaşar GÜNEY (E-54) yönetimindeki NF 177 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ise yol kenarında park halinde bulunan VA 199 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Yaşar GÜNEY, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol bacağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.