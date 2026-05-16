15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Kozan Sokak’ta, bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen yemek pişirildiği sırada ocağın gaz hortumunun sıcaktan eriyip gazın alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu mutfak dolapları, gaz ocağı ve buzdolabı yanarak zarar gördü, çıkan ısı ve dumandan dolayı evin diğer odaları da islendi. Soruşturma devam etmektedir.