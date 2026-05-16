Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam (2.324) araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam (407) sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, (57) araç trafikten men edildi. Denetimlerde (133) sürücü süratten, (12) sürücü alkollü araç kullanmaktan, (6) sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan, (15) sürücü sigortasız araç kullanmaktan, (9) sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, (13) sürücü emniyet kemeri takmamaktan, (15) sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, (48) sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ve (150) sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.