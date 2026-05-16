15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir otelde, konaklamak maksadıyla müşteri olarak giden T.D.(K-37)’nin tasarrufunda, 9 mm çapında bir adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.İ.D.(E-27) tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.