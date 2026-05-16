

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 23.20 sıralarında, Gazimağusa’da İlarma Çemberi üzerinde, Hakkı UYSAL (E-51) (200) miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JV 892 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Şehit İbrahim Hasan Sokağı’na giriş yaptığında sağ şeride girmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa HOPURCUOĞLU (E-31) yönetimindeki GE 419 plakalı salon araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapan JV 892 plakalı araç sürücüsü Hakkı UYSAL tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.