UniLeague 2025-26 sezonu heyecanı çekişmeli final müsabakası ile sona erdi. Finalde rakibi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 73-62 mağlup eden Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU) şampiyon oldu.

Organizasyonun üçüncülük ve final maçları Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 15 Mart Pazar günü oynandı.

Günün ilk mücadelesinde yarı finallerde mağlup olan Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi (ALÜ) ile DAÜ karşılaştı. Rakibini 19-13, 37-24, 45-36 ve 61-50’lik periyotlar neticesinde mağlup eden ALÜ, UniLeague üçüncüsü oldu.

Final mücadelesi ise UKÜ ile BAU arasında büyük bir heyecana sahne oldu. Parke zeminden 24-17, 42-32, 53-50 ve 73-62’lik periyotlarla galip ayrılan BAU, 2025-26 Sezonu UniLeague şampiyonluğunu ilan etti.

FİNAL FOUR MVP’Sİ KT RAİMEY, SEZONUN MVP’Sİ FİDANSOY

2025-26 sezonu UniLeague Final Four mücadelesinin MVP’si Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden KT Raimey oldu. Raimey ödülünü Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Fatma Birinci Abbasoğlu ve Hüseyin Kızmazoğlu takdim etti. Organizasyonda sezonun MVP’si ise Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) Aykut Fidansoy oldu. Fidansoy ödülünü Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ali Tüzünkan’dan aldı.

ÖDÜLLER

UniLeague üçüncüsü AKÜ kupasını BAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan’dan aldı. İkinci UKÜ’ye kupasını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç takdim etti. UniLeague şampiyonu BAU’ye şampiyonluk kupasını Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı takdim etti.