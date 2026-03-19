Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta meydana gelen bazı polisiye olaylara yer verdi.

Gazete ilk haberinde, Limasol’da Salı sabahı bir apartmanın önünde park halinde bulunan bir aracın kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığını yazdı.

Kundaklanan araçta büyük, yakınlardaki başka bir araçta ise küçük maddi hasar meydana geldiğini belirten gazete, polisin araştırmasını sürdürdüğünü aktardı.

Bir diğer haberinde ise gazete, yine Limasol’da bir kişinin polise giderek, kendisine gelen sms mesajına yanıt verdiğini ve banka bilgilerini girdiğini, akabinde de hesabından 10 bin 10 euro çalındığını fark ettiğini söylediğini aktardı.

Gazete, Rum polisinin vatandaşları bu tür bağlantılara tıklamamaları konusunda uyardığını hatırlattı.