KKTC’yi EuroCup 3 organizasyonunda temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fransa’daki turnuvada ortaya koyduğu performansla Avrupa ikinciliğini elde etti. Avrupa’nın önemli takımlarına karşı mücadele eden Vakıflar, hem aldığı sonuçlarla hem de sahaya yansıttığı mücadele gücüyle uluslararası arenada dikkat çekti.

Fransa’da düzenlenen organizasyonda Group B grubunda yer alan Vakıflar, Fransa’dan Meylan Grenoble Handibasket, Polonya’dan KSS Mustang Konin, Fransa’dan Toulouse Iron Club ve İtalya’dan ASD Handicap Sport Varese ile karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca zorlu rakiplere karşı mücadele eden temsilci, oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet alarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

AVRUPA İKİNCİLİĞİYLE TARİHE GEÇTİ

Vakıflar’ın elde ettiği bu derece, KKTC spor tarihi açısından uluslararası alanda kayda geçen önemli başarılardan biri oldu. Genç kadrosu ve disiplinli oyun anlayışıyla öne çıkan takım, parkede ortaya koyduğu karakterle hem rakip ekiplerin hem de organizasyon yetkililerinin takdirini topladı.

Turnuvada yalnızca skorlar değil, takımın ortaya koyduğu mücadele ruhu da öne çıktı. Vakıflar, Avrupa sahnesinde sergilediği kararlı performansla gelecekte daha büyük başarılara ulaşabileceğini gösterdi. Basketbol çevrelerinde, genç ve gelecek vadeden kadrosuyla takımın ilerleyen yıllarda Avrupa’da daha güçlü sonuçlara imza atabileceği değerlendirmeleri yapıldı.

MURAT EKŞİ EN İYİ İLK 5’E SEÇİLDİ

Vakıflar’ın EuroCup 3’teki başarısı bireysel ödülle de taçlandı. Takım kaptanı Murat Ekşi, turnuvada gösterdiği üstün performans sayesinde En İyi İlk 5 Oyuncusu arasında yer aldı. Bu seçim, hem Ekşi’nin turnuva boyunca ortaya koyduğu etkili oyunun hem de takımın genel başarısının önemli bir göstergesi oldu.

Kaptan Murat Ekşi’nin bu başarısı, Vakıflar’ın yalnızca takım olarak değil, bireysel performans açısından da Avrupa düzeyinde fark yarattığını ortaya koydu. Turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Ekşi, temsilcinin ikincilik yolculuğunda önemli rol üstlendi.

FRANSA’DAKİ TÜRK TARAFTARLARDAN DESTEK

Fransa’da yaşayan Türk taraftarlar da turnuva boyunca Vakıflar’ı yalnız bırakmadı. Tribünlerden verilen destek, takımın Avrupa sahnesindeki mücadelesine moral kattı. KKTC’yi temsil eden ekibin uluslararası arenada gördüğü bu destek, turnuvanın anlamını daha da büyüttü.

Vakıflar, EuroCup 3’te elde ettiği Avrupa ikinciliği, kaptanı Murat Ekşi’nin En İyi İlk 5’e seçilmesi ve sahaya koyduğu güçlü karakterle, KKTC’ye gurur yaşatan bir başarıya imza attı.