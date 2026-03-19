Stat: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Yusuf Bakar, Arif Malek

Karşıyaka: Ufuk Şimşek, Hasan, Isaac Owusu, Süleyman, Göksel, İlker, Hanibal, Andy Okpe, Mouhamed Mbaye, Mahfouz Kande, Mehmet.

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Çağlar, Ertan, Ömer, Yusuf, Abdullah, Ali , Okan, Miracle Nwaorisa, Salahi, Tony Obia,

Goller: Dk.53 Andy Okpe Dk.83 Mahfouz Kande (Karşıyaka) Dk.2 Okan Göktürk (Mesarya)

Süper Lig’in 23’üncü haftasında alt sıralardaki rakibi Mesarya’yı ağırlayan Karşıyaka, geriye düştüğü karşılaşmayı kazanarak, haftayı galibiyette kapattı.

Konuk ekip, Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan mücadelenin henüz 2’nci dakikasında Okan Göktürk ile gol buldu ve ilk devreyi önde kapattı. İkinci devreye hızlı başlayan Karşıyaka 53’üncü dakikada Andy Okpe ile beraberliği yakaladı. 83’üncü dakikada da Mahfouz Kande sahneye çıktı ve Karşıyaka maçı 2-1 kazandı. Karşıyaka aldığı bu kritik galibiyetle 28 puana yükseldi, Mesarya ise 19 puanda kaldı.

Ligin 24’üncü haftasında Karşıyaka, Lefke’nin konuğu olacak, Mesarya ise sahasında Alsancak Yeşilova’yı ağırlayacak.