Futbolda teknik direktörler ve antrenörler, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetiminden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı talep etti.

Mehmet Bolkan, Mustafa Borataş, Eralp Şerifoğlu, Toygar Davulcu, Davut Kansu, Çağan Çerkez, Nazım Aktunç, Derviş Kolcu, İsmail Soydan, Ali Yurdal, Esin Sonay, Abbas Osum, Abdullah Özerinç, İlhan Arcın, Bülent Aytaç, Evren Bahtıkara, Hamis Çakır, Sedat Devecioğlu, Kadir Hakel, Devrim İzge, Kadri Şener, Hüseyin Kınacı, Emre Perçinci, Ali Oraloğlu, Turan Altay, Erdinç Börekçi, Niyazi Göksun, Serkan Önet ve Sıtkı Karadal’ın yer aldığı teknik direktör ve antrenörler bir oluşum oluşturarak, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KKTFAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına, olağanüstü genel kurul toplantısı talep eden bir dilekçe yazdılar.

Yapılan açıklamada 150 kişiden fazla antrenörün genel kurul yapılması için destek verdiği belirtildi. Açıklamada mevcut başkan ve yönetimin görev süreleri boyunca antrenörlerin mesleki değer yargılarını yeterince savunmadığı, camianın beklenti ve sorunlarını ilgili mercilerde etkin ve doğru biçimde temsil etmediği ifade edildi. Mevcut durumun derneğin temel kuruluş amacı olan antrenörlerin haklarını koruma, mesleki itibarı güçlendirme ve ortak iradeye yansıtma işlevinin zayıflamasına neden olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle derneğin daha kapsayıcı, şeffaf ve temsil gücü yüksek bir yönetim anlayışına kavuşması adına değişimin gerekli olduğuna inanç vurgulandı. Açıklamada Olağanüstü Genel Kurul talebi için şu gerekçeler belirtildi:

Mevzuat gerekliliğinin yapılmamış olması.

Şeffaflık, yalan beyanda bulunması.

Antrenör sözleşmelerinin içeriği (Kulüpler ile olan d maddesi haklarının kaybedilmesi ayrıca ücret taban fiyatlarının değişmemiş olması).

Öz kaynak antrenörlerinin sözleşmelerinin yapılmaması. Akademi gruplarında çalışan antrenörlere sözleşme yapılmaması.

Geçerli lisansı olmamasına rağmen takım çalıştıran antrenörlerin mesleği itibarsızlaştırması.

Toplantılarda ve Seminerlerde antrenörlere yönelik yapılan aşağılayıcı söylemler. ‘sizden utanıyorum’

Antrenörlerin bir sezonda 3 vize uygulaması.

Yurt dışı temaslarına ve eğitimlerine gönderilen antrenörlerin şeffaflık ve adalet çerçevesinde gönderilmemesi.

Uluslararası Dünya Futbol Antrenörleri birliği seminerine Süleyman Göktaş hocamızın döneminden sonra gidilmemesi.

Dernek başkanının mesleki kimlik karmaşası yaşaması.(Teknik Direktör, Gazeteci, Yorumcu, Başkan, site yöneticiliği vb.)

Zorunlu Eğitim Semineri’ne katılan ancak çeşitli sebeplerle seminerleri geçersiz sayılan bazı hocalarımızın mazeret seminerine çağırılması fakat mazeret seminerinin seminerde diğer üyelere söylendiği gibi yeterli ciddiyetle yapılmamış olması.

KTFAD tüzüğünün ilgili maddesi 7 a), b) ve c) bendi gereği ve 23/2016 sayılı Dernekler yasasının ilgili hükümleri uyarınca, dernek üyelerinin beşte birinin yazılı talebi üzerine olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için 150 kişiden fazla antrenör bu oluşuma destek veriyor.