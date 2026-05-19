18 Mayıs 2026 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Ziyamet-Kumyalı Anayolu’nda yol kenarında, B.Ç.(E-32) ve F.D.(E-29) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddettiler) sarhoş oldukları sırada bir taraf olup, B.Ç.’nin kız arkadaşı hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları sopalar, elleri ve ayakları ile K.Ç.(E-44)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etti, konu şahsa küfür etti ve makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.