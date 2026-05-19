18 Mayıs 2026 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın vitrin camı kırılıp hasara uğratılarak açıldı ve restoran içerisinde muhafaza edilen toplam (3) adet cep telefonu ile 3.950 TL nakit para, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.M.(E-25) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.