Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Yargı Paketi konusunda yaptığı yazılı açıklamada, İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören tasarının 27. maddesinin deprem davalarında infaz indiriminin uygulanmasının önünü açtığına dikkat çekti.

Derneğin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“11. Yargı Paketi kapsamında İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören tasarının 27. maddesi, deprem davalarında infaz indiriminin uygulanmasının önünü açmaktadır. Bu düzenleme, deprem suçlularını koruyan bir af niteliğindedir ve kesinlikle kabul edilemez. İSİAS bir cinayettir.

35 canımızı toprağa gömen Grand İsias Otel’in yıkımı; bilimsel raporlarla sabit şekilde sorumluluk ihlallerinin ve kural dışı uygulamalar zincirinin sonucudur. Bu nedenle tüm sorumluların en ağır şekilde, olası kastla yargılanması gerekmektedir.

Deprem gibi kitlesel kayıpların yaşandığı davalarda infaz koşullarının hafifletilmesi; Toplum vicdanını yaralar, Adalet duygusunu yok eder, Benzer sorumsuzluklara gelecekte kapı aralar. Bu nedenle tavrımız kesin ve değiştirilemezdir:

Deprem suçları, her türlü af ve infaz indirimi düzenlemesinden tamamen hariç tutulmalıdır. Devletin en temel görevi adaleti sağlamaktır. Biz aileler olarak, çocuklarımızı toprağa veren anneler-babalar olarak, adalet yerini bulmadan bu mücadelenin durmayacağını açıkça ifade ediyoruz. Şampiyon Meleklerimize sözümüzdür: Adalet sağlanana dek bu davanın peşini bırakmayacağız.”