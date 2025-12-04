Türkiye’de son dönemde gündeme gelen 11. Yargı Paketi ve infaz düzenlemeleri, “deprem suçlularının ceza indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı” tartışmasını beraberinde getirdi.

Hükümet cephesinden “genel af yok” açıklamaları yapılsa da hukuk çevrelerinde bu düzenlemelerin pratikte çeşitli suç tiplerini etkileyebileceği, özellikle 2023 depremi sonrası açılan davalarda infazın kısalmasına yol açabileceği yorumları yapılıyor.

Türkiye kamuoyunda büyüyen tartışma, depremde bina yıkımından sorumlu tutulan kişilerle ilgili yargı süreçlerinin akıbeti açısından kaygı yaratmış durumda.

Bu tartışmalar, KKTC’de derin bir yara olan İsias davasını da yeniden gündeme taşıdı.

6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel’de yaşamını yitiren 35 genç sporcu, öğretmen ve aile bireylerinin acısı toplumun hafızasında hâlâ taptaze.

İsias Aileleri, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yaptıkları açıklamalarda, Türkiye’de deprem suçlarıyla ilgili olası bir ceza indiriminin yalnızca kendi adalet mücadelelerini değil, bütün depremzedelerin beklentilerini zedeleyeceğini vurguluyor.