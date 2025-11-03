Haspolat’ta meydana gelen ölümle sonuçlanan iş kazasının ardından tutuklanan Mustafa Ümit Ersözlü ile Cihangir Bütün dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis Çavuşu olayla ilgili bilgileri paylaştı.

Polis, zanlıların tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan itham edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, 1 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında Haspolat’ta, Mustafa Ümit Ersözlü'nün sahibi olduğu ve yöneticiliğini Cihangir Bütün'ün yaptığı Gürdağ Ltd. isimli işyerinde işçi olarak çalışan, Haspolat sakini Yusuf Niyazov’un karbon siyahı ve akaryakıt üretilen piroliz reaktörünün tank kısmına henüz tespit edilemeyen bir nedenle girmesi sonucu oksijensiz kalarak bayıldığını söyledi.

Polis, olay yerinde bulunan iş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Niyazov’un tankın içinden çıkarıldığını ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Genel Cerrahi Servisi’nde tedavi altına alınan Niyazov’un, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

Polis memuru, aynı gün Cihangir Bütün ve Mustafa Ümit Ersözlü’nün derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında Çalışma Dairesi müfettişlerinin olay yerinde inceleme yaptığı, kamera görüntülerinin alınıp incelenmeye başlandığı belirtildi.

Polis, maktulün işe giriş saati, kazanın yaşandığı tanka girme talimatını verip vermediği araştırılacak kişiler olduğunu belirterek, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlıların ilk etapta 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.