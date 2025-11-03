Güzelyurt-Lefke çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

38 yaşındaki İrfan Yaman yönetimindeki ML 474 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrederken, Aydınköy mevkiinde, önünde aynı istikamete doğru giden ve toprak yola dönmek için yavaşlayan 37 yaşındaki Mehmet Moreket yönetimindeki EY 681 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ML 474 plakalı salon araç, orta refüjde bulunan beton bariyerlere de çarpıp; EY 681 plakalı araç ise yolun dışında durdu.

Kaza sonucu yaralanan Mehmet Moreket Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi; aynı araçta yolcu olarak bulunan 72 yaşındaki Osman Moreket ve 67 yaşındaki Cemaliye Moreket ile İrfan Yaman ise Cengiz Topel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.