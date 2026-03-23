İş ilanı ile kandırılan Rum, dolandırıcılara 107 bin euro değerinde kripto para kaptırdı.

Alithia’nın haberine göre internet dolandırıcıları, bir şirketin internet üzerinden verdiği iş ilanı ile ilgilenen Rum’un toplam 107 bin euro değerindeki iki elektronik cüzdanını boşalttı. Dolandırıcılar, şirketin iş ilanı ile ilgilenen Rum’dan, çevrimiçi mülakat için bilgisayarına bir uygulama indirmesini istedi. Aldığı talimatları yerine getiren Rum, iki elektronik cüzdanının boşaltıldığını gördü.

Şikayet üzerine araştırma başlatan Rum polisi, dolandırıcılık yazılımı olup olmadığını belirlemek için söz konusu uygulamayı inceliyor.