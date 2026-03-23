Lefkoşa’ya bağlı Lakatamya’da faaliyet gösteren Pavilion organizasyon merkezinde Pazartesi günü sabaha karşı patlama yaşandı. Saat 03.20 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye polis ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, patlamaya giriş kısmına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin neden olduğu tespit edildi. Patlama sonucu işletmenin cam cephesinde hasar oluştuğu belirtildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın nedenine ve sorumlularına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.