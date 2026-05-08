Limasol’un Marathasa vadisindeki “Trion Elion” köyünde insan kalıntısı bulundu.

Elektrik hatlarının önceki günkü temizlik çalışmasında köy mezarlığına 100 metre mesafede insan kalıntıları bulunduğu, Rum polisinin, kalıntıların kime ait olduğunu bulmaya çalıştığı bildirildi.

Haravgi ve Fileleftheros’un haberine göre insan kalıntıları, toprakla gelişigüzel örtülmüş halde bulundu. Kalıntıları bulan Rum Elektrik İdaresi (AİK) görevlisinin ihbarıyla yapılan incelemede buluntuların tam bir iskelet değil iskelet parçaları şeklinde olduğu kaydedildi.

Bulunanlar arasında erkek kıyafeti olması sebebiyle iskelet parçalarının yaşlı erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor. Polis, kemik parçalarının, başka defin için yapılan kazı sırasında çıkartılmış olması ihtimali üzerinde durmakla birlikte, bütün olasılıkları göz önünde bulunduruyor.

Kalıntıların kime ait olduğunun belirlenmesi için ilgili mezarlığa yakınları gömülü çevre köylerden kişilerin DNA örneği vermeye çağrılacağı da kaydedildi.

Geçmişte, söz konusu bölgede kayıp kazıları yapıldığından, araştırma sürecine Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Rum üyesi ile insani çalışmalar şefi sıfatıyla Rum Yönetimi Başkanlığı Komiseri Marios Harçiotis’in de katıldığı bilgisi verildi.

Gazete “Tris Elies” köyünü Limasol sınırları içerisinde olmasına rağmen araştırmaların sözde “Omorfo (Güzelyurt) polisi” tarafından yürütüldüğünü de belirtti.