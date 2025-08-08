Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, dün sabah saatlerinde şahit olduğu bir olayı fotoğraflayarak bizlerle paylaşıp sitemlerini dile getirdi.

Duyarlı vatandaşımız fotoğrafta görüldüğü gibi birilerinin hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan cam temizliği yapmaya çalıştığını ifade ederek “Bu gördüğünüz temizlik yapan kişilerin çalıştığı yer Gazimağusa Kaymakamlığı binalarıydı. Görüldüğü gibi bu kişilerin ne kafalarında bir baret vardı ne de bellerine takılı bir ip vardı. Bu kişiler adeta şeytanla dans ediyorlardı” dedi.

Ülkemizde neredeyse hergün çalışan birilerinin yüksekten düşerek iş kazası geçirdiğini ve hatta hayatlarını kaybettiğini hatırlatan duyarlı vatandaşımız “Ama iş güvenliğine ne gerek var. Allaha emanet bir şekilde iş yapmaya devam” diyerek isyanını paylaştı.

Özel sektör çalışanlarının iş güvenliği konusunda biraz daha bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşımız ama bir devlet kurumu binasında iş güvenliği olmadan çalışmanın da kabul edilir olmadığını sözlerine ekledi.