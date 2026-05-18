19 Mayıs Türk Maarif Koleji Sahne 19 Gençlik Ekibi, “Sidikli Kasabası” oyunuyla perşembe akşamı prömiyer yapacak.
19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, Greg Kotis’in “Urinetown” oyunundan uyarlanan "Sidikli Kasabası” perşembe ve cuma saat 20.00’de 19 Mayıs TMK’da sahnelenecek.
Sistem baskısı, korku, kıtlık, özgürlük arayışı ve insan doğasını konu alan, çevirisini Barış Arman, yönetmenliğini Aysel Açelya Bükülmez, yönetmen yardımcılığını Nehir Oshan ve proje koordinatörlüğünü Çiğdem Kutlu Güney’in yaptığı oyunu izlemek isteyenler rezervasyon ve bilgi için 0533 865 0701 numaralı telefona ulaşabilecek.