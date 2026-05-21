Girne Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali, “İnsan Kalmakta Direnmek” temasıyla 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 11 ekip, 3 şehirde toplam 18 temsil sahneleyecek. Tüm oyunların saat 20.30’da başlayacağı festivalin biletleri 400 TL’den satışa sunuldu. Biletler www.kibrisbiletcim.com ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilecek.

Festivalin tanıtım kokteyli dün Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle “insan kalabilmek” adına tiyatro ve sanata ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Harmancı ayrıca, uluslararası tiyatro ekiplerinin ülkede sahne alabilmesi için salonların uluslararası standartlara ulaştırılması gerektiğini, teknik ve mali altyapı eksiklikleri nedeniyle ulaşım sorunları yaşandığını ifade etti.

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul da festivalde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin kurumsallaşmasının ve toplum hafızasında yer edinmesinin toplumsal birlik açısından önemli olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay ise festivalin uzun yıllar Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından tek başına yürütüldüğünü belirterek, organizasyonun yeniden üç belediyenin iş birliğiyle yapılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kurucularından Yaşar Ersoy da tiyatronun insanı insana anlatan, düşündüren ve dönüştüren önemli bir sanat dalı olduğunu belirtti.

FESTİVAL PROGRAMI:

Büyük Romulus-İstanbul Devlet Tiyatrosu 1 Haziran YDÜ AKKM, 3 Haziran Mağusa KÜKOM, 5 Haziran Girne Amfi Tiyatro;

Bir Yaz Gecesi Rüyası-Manisa Şehir Tiyatrosu 7 Haziran Mağusa KÜKOM, 9 Haziran Girne Amfi Tiyatro;

Yanlışlık-Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 10 ve 11 Haziran LBT Sahnesi;

Yolcu-Aysa Prodüksiyon 13 Haziran Mağusa KÜKOM, 15 Haziran YDÜ AKKM;

Hadi Öldürsene Canikom-Vigor Sanat 17 Haziran Girne Amfi Tiyatro;

Maskeliler-Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 18 ve 19 Haziran Rüstem Kitabevi;

Baba-Oyun Atölyesi 20 Haziran Mağusa KÜKOM, 22 Haziran YDÜ AKKM;

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım-İstanbul Şehir Tiyatroları 24 Haziran YDÜ AKKM;

Ahududu-Tiyatrokare 26 Haziran Girne Amfi Tiyatro;

Ada-Ethal 28 Haziran Girne Oda Tiyatrosu;

Huysuz-Antalya Şehir Tiyatrosu 30 Haziran Girne Amfi Tiyatro.”