Gazimağusa’daki Porta Del Mare deniz kapısının açılışı 22 Mayıs Cuma'ya ertelendi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden verilen bilgiye göre, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) finansmanıyla restore edilen kapının açılışı saat 18.30’da yapılacak.

Müzeler Haftası kapsamında yapılacak açılışta, “Yaşadığım Şehrin Kültürel Mirası” konulu ilkokullar arası pano hazırlama yarışması ödül töreni de yer alacak.