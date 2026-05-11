Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam flüt sanatçısı Işıl Akgüç ve piyanist Mehmet Coşkuner’in sahne alacağı “Bir Fransız Gecesi” konseri ile devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’de başlayacak konserde, Işıl Akgüç ve Mehmet Coşkuner, Fransız besteciler Martini, Faure, Poulenc, Satie, Bizet, Ravel, Saint-Saëns, Borne, Massenet, Debussy ve Godard’ın eserlerini seslendirecek.

Girişin 600 TL olduğu konser için biletler, Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişinden veya online olarak Gişekibris.com ve Kibrisbiletcim.com üzerinden alınabilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele katkılarıyla bu yıl 21’incisini düzenlediği festival, Perşembe akşamı Harmonia Cypria Korosu konseri ile sona erecek.



