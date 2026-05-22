Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Bir Yudum Ezgi” konseri, dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Şef Doğan Balyemez yönetiminde hazırlanan konser, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Uluçay, sağlık sorunlarına rağmen öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte büyük emek vererek anlamlı konseri hazırlayan Doğan Balyemez’e teşekkür ederek, sanatın ve üretmenin kent yaşamındaki önemine vurgu yaptı.

Uluçay, Gazimağusa’nın KKTC’nin ikinci büyük kenti olmasının yanında kendine özgü güçlü bir sosyal yapıya sahip olduğunu belirterek, “Gazimağusa, herkesin birbirini tanıdığı, dayanışmanın ve üretmenin güçlü olduğu bir şehir. Ekonomik ve sosyal anlamda gelecekte örnek gösterilecek bir kent olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Konserde Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerini seslendirdi.