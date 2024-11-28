Hasan Yılmaz Işık açıklamasında, “Nikos Hristodulis’in Kıbrıs’ın birleştirilmesi gerektiği, mevcut statünün sürdürülemeyeceği, doğrudan Türkiye ile görüşme ve Kıbrıs’ın NATO üyeliği isteği ile ilgili açıklamalarını Derneğimiz manidar bulmakta olup 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarının Kurucu Ortaklara tanıdığı haklar ve yetki kapsamında Kıbrıs Türklerinin onayı olmadan tek başına karar alamayacağını ve bu anlaşmalara aykırı hareket edemeyeceğini önemle vurgulamaktadır.” dedi

Işık, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Anlamalarının Kıbrıs Türklerine devlet hakkı tanıdığını ve bunun ortadan kaldırılamayacağını, Kıbrıs Türklerinin onayı olmadan Kıbrıslı Rumların tek başına karar alamayacağını belirtti.

AB ve NATO’nun Kıbrıs’ta bir anlaşma için yeterli garantörlük etkinliğine sahip olamayacağını belirten Işık, “Bunun en canlı tarihi kanıtları olan Kıbrıs, Bosna ve Gazze soykırımları Dünyanın gözleri önünde bizzat BM Güvenli bölgelerinde yaşandığını kimse görmezden gelemez.” dedi.

Işık, Kıbrıslı Rumların “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak BM tarafından tanındığı sürece” Ada’da anlaşmanın mümkün olmadığını da belirtti.