Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Kullanma Tehdidi, ciddi darp ve telefonda tacizlik suçlarında tutuklanan zanlı isminin baş harfleri A.N dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele işle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zalihe Karagil olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis. 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 03:30 raddelerinde Lefkoşa adresinde Lefkoşa'da sakin zanlı A.N'nin eşini telefon hattı üzerinden arayarak "kimin altındaydın da bebek uyumadı bu saate kadar, çık dışarı, dışarı çıkmazsan ya seni ya bebeği ya anneni ya kardeşini öldüreceğim." diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının telefonda taciz ettikten sonra evden dışarıya çıkmadığı gerekçesi ile adı edileni sağ eli ile saçından tutup sürükleyerek yine, sağ eli ile boğazını sıkıp, sol eliyle yüzünün sağ tarafına tokat atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, müştekinin acil servise götürülüp doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu almasının sağlandığını mahkemeye aktardı. Polis tüm bu olgular ışığında tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.