Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kantara Gençlik Kampında bir grup gençle buluştu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, kampların gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Kamplarda kurulan dostluk ve kardeşlik bağlarının gençlerin yaşamlarında kalıcı izler bıraktığını kaydeden Ataoğlu, kamplara gösterilen ilgi ve talepten memnun olduklarını söyledi.

Gençlere daha güvenli, konforlu ve modern bir ortam sunabilmek adına Kantara Gençlik Kampında mutfak teçhizatları da dahil kapsamlı iyileştirme çalışmaları yapıldığına işaret eden Ataoğlu, "Gençlerimizin kendilerini evlerinde hissedecekleri, güvenli ve kaliteli bir kamp ortamı oluşturmak bizim için büyük önem taşıyor. Gençliğimize yapılan her yatırımın ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.