2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) son çeyrek finalist belli oldu. İsviçre ile Kolombiya son bilet için karşı karşıya geldi.

Vancouver'da oynanan maçın 90 dakikası ve uzatma devreleri golsüz eşitlikle geçildi.

Seri penaltı vuruşlarında Kolombiya'ya 4-3'lük üstünlük sağlayan Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, adını çeyrek finale yazdırdı.

İsviçre'nin penaltılardaki gollerini Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas kaydetti. İsviçre'de Akanji ise penaltı atışından yararlanamadı.

Kolombiya'da ise Quintero, Campaz ve Luis Diaz penaltıları gole çevirirken, Davinson Sanchez ve Hernandez atışlardan yararlanamayan isimler oldu.

Bu sonuçla İsviçre, çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu.